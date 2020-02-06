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09:21 06.02.2020

Сильные снегопады с порывами ветра в четверг приведут к нарушению движения транспорта

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Сильные снегопады с порывами ветра в четверг приведут к нарушению движения транспорта

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждают об осложнении погодных условий, из-за чего ожидается нарушение движения автотранспорта и осложнение работы предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6 февраля в центральных областях значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с; местами гололед и налипание мокрого снега; метели; на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-15 см. В Кировоградской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образование снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица", - говорится в обнародованном на сайте ГСЧС в четверг утром сообщении.

Кроме того, сложные погодные условия (II оранжевый уровень опасности) в южных, восточных и Днепропетровской областях: ночью и утром значительный, местами сильный снег, порывы ветра 17-22 м/с, в южных областях местами 25-30 м/с, метели, снежные заносы. На дорогах Украины гололедица.

В Киеве и Киевской области на дорогах гололедица.

7-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13°С мороза, днем до 1-6°С мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16°С мороза, днем 5-10°С мороза.

"Ожидаемые погодные условия будут приводить к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства", - предупреждают в ГСЧС.

Теги: #транспорт #погода #прогноз
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