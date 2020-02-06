Полиция усилила меры безопасности в связи с акциями центре Киева

Сотрудники полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций в центре Киева.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в том числе, и под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева

Также правоохранители обращаются к организаторам и участникам акций соблюдать нормы законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Как сообщалось, под Офисом президента в четверг запланирована акция протеста аграриев против земельной реформы. Участники планируют направиться под Верховную Раду.