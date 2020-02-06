События

09:17 06.02.2020

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 28 тыс. человек, скончались 563

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Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 28 тыс. человек, скончались 563

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга (19:00 мск среды) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 28,018 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 563 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,694 тыс. человек, смертельных случаев - на 73. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 70 человек, по одному - в городе центрального подчинения Тяньцзине, провинциях Хэйлунцзян и Гуйчжоу.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 26,302 тыс. человека, состояние 3,859 больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 186,354 тыс. человек, 1,153 тыс. человека выздоровели и выписаны.

На китайских территориях вне материковой части страны зафиксированы 42 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 21 - в Гонконге, 10 в Макао, 11 - на Тайване.

Теги: #коронавирус #китай
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Интерфакс-Украина
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