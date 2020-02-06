Четыре новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Южной Корее

Южная Корея в четверг подтвердила еще четыре случая заражения коронавирусом нового типа.

Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщил, что среди заболевших три гражданина Южной Кореи. Четвертой зараженной является гражданка Китая, прибывшая в страну 23 января.

Предполагается, что граждане Южной Кореи были заражены при контакте с родственниками и знакомыми, у которых ранее подтвердился диагноз.

Таким образом, общее число заболевших в стране составляет на данный момент 23 человека.

Из подтвержденных случаев пять-граждане Китая, у которых диагностирован коронавирус в Южной Корее, девять-граждане Южной Кореи, у которых подтверждена инфекция после возвращения из Китая, двое - южнокорейцы, заразившиеся после посещения Сингапура, еще у одной гражданки Южной Кореи была подтверждена инфекция после посещения Таиланда, остальные семь человек заразились коронавирусом внутри страны.

Около 950 человек, которые могли контактировать с инфицированными людьми, находятся на домашнем карантине и тщательно отслеживаются на предмет наличия признаков заболевания.