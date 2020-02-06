Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"5 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Пески, Новотроицкое, Широкино, Марьинка, Авдеевка, Орехово, Счастье, Травневое.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска из 120-мм миномета выпустили 15 мин по защитникам населенного пункта Орехово. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.