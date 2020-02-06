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08:16 06.02.2020

В Карпатах ожидается повышенная снеголавинная опасность – ГСЧС

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В Карпатах ожидается повышенная снеголавинная опасность – ГСЧС

Повышенная опасность схода лавин ожидается в Карпатах в четверг в связи со снегопадами и метелями, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.

 

Теги: #погода #украина #лавина #прогноз
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