В Карпатах ожидается повышенная снеголавинная опасность – ГСЧС

Повышенная опасность схода лавин ожидается в Карпатах в четверг в связи со снегопадами и метелями, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6 февраля, в связи со снегопадами и метелями, в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в четверг утром.