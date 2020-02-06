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07:57 06.02.2020

Из-за непогоды обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях Украины – ГСЧС

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Из-за непогоды обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях Украины – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) по состоянию на утро четверга обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Одесская - 137, Днепропетровская - 120, Херсонская - 87, Николаевская - 59, Кировоградская - 57, Донецкая - 34, Полтавская – 27, Ивано-Франковская - 26, Запорожская - 19, Черновицкая - 19, Черкасская - 8, Винницкая -4 и Закарпатская – 3", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в четверг утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #гсчс #электроснабжение #украина
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