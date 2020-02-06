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05:03 06.02.2020

Двухнедельный карантин вводится в Гонконге для всех приезжающих из материкового Китая – СМИ

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Двухнедельный карантин вводится в Гонконге для всех приезжающих из материкового Китая – СМИ

В связи с распространением коронавируса власти Гонконга прияли решение о введении с субботы, 8 февраля, режима 14-дневного карантина для всех, кто будет прибывать в город из материкового Китая, сообщила газета South China Morning Post.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что карантин будет вводиться в соответствии с законом о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями.

По словам чиновника, детали будут объявлены в четверг позднее.

Решение о карантине было принято после того, как за истекшие сутки в городе было диагностировано еще три случая заболевания новой пневмонией, общее число заразившихся достигло 21 человека при одном случае летального исхода.

Теги: #гонконг #карантин #китай #коронавирус
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