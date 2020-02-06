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03:42 06.02.2020

Инженер Харьковских теплосетей систематически требовал взятки за документы для установления индивидуального отопления - СБУукраин

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Инженер Харьковских теплосетей систематически требовал взятки за документы для установления индивидуального отопления - СБУукраин

Служба безопасности Украины совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством облпрокуратуры разоблачила и задержала за получение неправомерной выгоды сотрудника КП "Харьковские тепловые сети".

"По информации спецслужбы, служащий вместе с коллегами из коммунального предприятия и чиновниками районных администраций Харькова наладил систематическое вымогательство и получение денег от местных жителей за беспрепятственное оформление и выдачу документов, необходимых для установления индивидуального отопления", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, речь идет о ведущем инженере предприятия.

В частности, правоохранители задокументировали, что он требовал 55 тыс.грн с планировавшего перейти на автономное отопление владельца жилья в многоквартирном доме. Инженер был задержан в своем рабочем кабинете во время получения первой части взятки (20 тыс.грн).

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности других должностных лиц, возможно причастных к схеме.

 

Теги: #украина #взятки #харьков #отопление
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