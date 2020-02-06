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02:44 06.02.2020

Пелоси считает, что Трамп остается угрозой для американской демократии

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Пелоси считает, что Трамп остается угрозой для американской демократии

 Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что после оправдания в рамках процесса импичмента президент США Дональд Трамп остается угрозой для американской демократии.

"Сегодня Президент и Сенат республиканцев нормализовали беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов нашей Конституции", - говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.

Она отмечает, что Трамп был подвергнут импичменту при поддержке "большинства американского народа".

"Но Сенат предпочел проигнорировать факты, волю американского народа и свой долг перед Конституцией", - подчеркнула спикер.

"К сожалению, из-за того, что республиканский Сенат предал Конституцию, президент остается постоянной угрозой для американской демократии, настаивая на том, что он выше закона и что он может испортить выборы, если захочет", - добавила Пелоси.

"Демократы будут продолжать защищать нашу демократию для народа", - пообещала она.

Американские сенаторы в среду признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. Во втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным. Против Трампа проголосовал только один республиканец - Митт Ромни, на первом голосовании признавший его виновным в злоупотреблении полномочиями.

Теги: #пелоси #сша #трамп #импичмент
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