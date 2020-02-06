События

01:33 06.02.2020

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 70 новых случаев смерти из-за нового коронавируса – власти

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В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 70 новых случаев смерти из-за нового коронавируса – власти

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 70 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2,987 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции - городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 52 человека, выявлено 1,776 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга 19,665 тыс. человек (в Ухане - 10,117 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 549 случаях (в Ухане - 414 случаев). После выздоровления из медучреждений выписано 633 человека, более 14 тыс. больных продолжают лечение в больницах, более 64 тыс. человек наблюдаются медиками с подозрением на заражение.

Теги: #коронавирус #провинция #китай #распространение
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