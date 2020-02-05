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23:41 05.02.2020

Американский сенат проголосовал против импичмента Трампа

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Американский сенат проголосовал против импичмента Трампа

Американские сенаторы  признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. В втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным. Против Трампа проголосовал только один республиканец - Мить Ромни, на первом голосовании признавший его виновным в злоупотреблении полномочиями.

Для того чтобы президента признали виновным, и, следовательно, отстранили от должности, требовалось, чтобы две трети сенаторов выступили в поддержку хотя бы одного пункта обвинения. Таким образом процесс импичмента в конгрессе завершился. Трамп остаётся на посту президента.

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым - Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат.

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

В отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Палата представителей, в которой большинство принадлежит демократам, в итоге выдвинула Трампу два обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

Дело было передано в Сенат для проведения судебного процесса в январе этого года. Сомнений в том, что сенат отвергнет обвинения против Трампа не было, так как большинство в этой палате Конгресса принадлежит республиканцам.

Теги: #финал #сша #импичмент #сенат
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