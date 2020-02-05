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22:28 05.02.2020

Гончарук: Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения ВТО о запрете экспорта в РФ железнодорожного оборудования

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Гончарук: Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения ВТО о запрете экспорта в РФ железнодорожного оборудования

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о том, что Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения Всемирной торговой организации (ВТО) относительно запрета РФ экспорта украинских вагонов и железнодорожного оборудования.

"Украина выиграла апелляцию, которой обжаловала решение ВТО о запрете России на импорт украинского железнодорожного оборудования. Исковые требования России были полностью отклонены, тогда как 3 из 4 наших требований были удовлетворены. Апелляционный орган признал дискриминационный характер ограничений импорта", - написал Гончарук, в своем официальном аккаунте в Твиттере.

Как сообщалось, Украина подала иск в ВТО в октябре 2015 года, полагая, что РФ с 2013 года необоснованно вводила ограничения на поставку украинских вагонов, аннулируя соответствующие сертификаты. Ограничения коснулись продукции Крюковского вагоностроительного завода (Полтавская обл.), Днепропетровского стрелочного завода, "Азовзагальмаша" (Донецкая обл.) и Харьковского машиностроительного завода "ФЭД", в связи с чем экспорт с Украины товаров "группы 86" (в соответствии с УКТ ВЭД) сократился с $1,7 млрд в 2013 году до $51 млн в январе-июле 2015 года.

Экспертная группа ВТО в конце июля 2018 года отклонила ключевые требования Украины в рамках этого спора с РФ, в частности, отклонила требование признать системность нарушений со стороны России. Однако группа согласилась с Украиной в том, что, выдав 14 предписаний о приостановке сертификатов соответствия, РФ применила дискриминационные условия доступа к рынку для украинских производителей по сравнению с российскими и европейскими.

Помимо этого, группа признала нарушение Россией ее обязательств, когда она не признала сертификаты, выданные в других странах Таможенного союза.

В августе 2018-го Украина подала апелляцию.

Теги: #гончарук #украина #вто #апеляция
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