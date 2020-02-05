Печерский суд передал дело Азарова в ВАКС

Печерский районный суд Киева передал в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) материалы дела в отношении экс-премьер-министра Украины (2010-2014 гг) Николая Азарова, сообщает портал Судебная власть Украины.

"Сегодня, 5 февраля 2020 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых по делу №757/40117/19-к, фигурантом которого является премьер-министр Украины 2010-2014 годов, на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года", - сказано в сообщении.

Так, по результатам судебного рассмотрения коллегия судей приняла отменить постановление Печерского райсуда и передать материалы по жалобе адвоката подозреваемых в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке судьями этого суда.

"Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

Азаров занимал должность премьер-министра Украины с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года. После Революции достоинства покинул Украину. В настоящее время живет в России.