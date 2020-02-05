События

21:02 05.02.2020

Печерский суд передал дело Азарова в ВАКС

1 мин читать
Печерский суд передал дело Азарова в ВАКС

Печерский районный суд Киева передал в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) материалы дела в отношении экс-премьер-министра Украины (2010-2014 гг) Николая Азарова, сообщает портал Судебная власть Украины.

"Сегодня, 5 февраля 2020 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых по делу №757/40117/19-к, фигурантом которого является премьер-министр Украины 2010-2014 годов, на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года", - сказано в сообщении.

Так, по результатам судебного рассмотрения коллегия судей приняла отменить постановление Печерского райсуда и передать материалы по жалобе адвоката подозреваемых в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке судьями этого суда.

"Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.

Азаров занимал должность премьер-министра Украины с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года. После Революции достоинства покинул Украину. В настоящее время живет в России.

Теги: #дело #суд #вакс #азаров
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:41 05.02.2020
Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

13:20 05.02.2020
Суд продлил ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь - СМИ

Суд продлил ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь - СМИ

12:45 05.02.2020
Зеленский заявил о необходимости перезагрузки судебной системы после решения о приостановке концессии Херсонского морпорта

Зеленский заявил о необходимости перезагрузки судебной системы после решения о приостановке концессии Херсонского морпорта

09:55 05.02.2020
Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения ВТО о запрете экспорта в РФ железнодорожного оборудования

Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения ВТО о запрете экспорта в РФ железнодорожного оборудования

22:08 04.02.2020
Суд на два месяца продлил срок действия обязанностей двум фигурантам дела "Роттердам+"

Суд на два месяца продлил срок действия обязанностей двум фигурантам дела "Роттердам+"

19:00 04.02.2020
Суд продлил до 3 апреля арест подозреваемому в убийстве бизнесмена из Ивано-Франковской области ветерану АТО "Буче"

Суд продлил до 3 апреля арест подозреваемому в убийстве бизнесмена из Ивано-Франковской области ветерану АТО "Буче"

15:18 04.02.2020
ВАКС назначил Бернацкой залог в 7 млн грн

ВАКС назначил Бернацкой залог в 7 млн грн

14:29 04.02.2020
Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

13:50 04.02.2020
Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому и ГБР

Верховный суд вернул Трубе его иск к Зеленскому и ГБР

10:51 04.02.2020
Офис генпрокурора продлил до 4 месяцев срок расследования убийства Шеремета

Офис генпрокурора продлил до 4 месяцев срок расследования убийства Шеремета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На борту круизного лайнера "Diamond Princess" находятся 25 граждан Украины - МИД Украины

Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Контакта с иранской стороной в деле о сбитом украинском Боинге нет - Рябошапка

Чиновники КГГА присвоили 4 млн грн на незаконном патенте - СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Гончарук: Украина выиграла апелляцию по обжалованию решения ВТО о запрете экспорта в РФ железнодорожного оборудования

Члены сената США проводят финальное заседание перед заключительным голосованием по импичменту Трампу

Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект "О медиа"

Число пострадавших при инциденте с самолетом в Стамбуле возросло до 120 человек

Правительственные силы Сирии вошли в город Саракиб в провинции Идлиб - СМИ

Тысячи китайских туристов не могут вылететь с Бали из-за приостановки полетов в Китай

Обвиняемому в подготовке теракта в Крыму Приходько инкриминируют еще один эпизод - подготовку поджога генконсульства РФ в Украине - адвокат

Гражданин Бразилии осужден на 10 лет за контрабанду кокаина - прокуратура

Украинские полицейские будут учиться по международным стандартам CEPOL - Аваков

В Киеве в четверг на дорогах гололедица

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА