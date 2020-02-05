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20:48 05.02.2020

Правительственные силы Сирии вошли в город Саракиб в провинции Идлиб - СМИ

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Правительственные силы Сирии вошли в город Саракиб в провинции Идлиб - СМИ

Сирийские правительственные силы вступили в северную часть города Саракиб в провинции Идлиб, сообщила в среду межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат".

В то же время отряды сирийской оппозиции и группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" отступили из этого района, отмечает издание.

Через Саракиб проходит стратегически важная автомагистраль.

Ранее сирийское военное командование предупреждало экстремистов в провинции Идлиб, что у них остался последний шанс сложить оружие.

Теги: #армия #сирия #город #вступление
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