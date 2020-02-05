Гражданин Бразилии осужден на 10 лет за контрабанду кокаина - прокуратура

Соломенский районный суд Киева приговорил к 10 годам лишения свободы 25-летнего гражданина Бразилии, уличенного в контрабанде кокаина в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Приговором Соломенского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и назначено окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, принадлежащего обвиняемому на праве собственности на территории Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 октября 2018 года правоохранители задержали в аэропорту "Киев" (Жуляны) гражданина Бразилии, который прибыл в столицу Украины с целью сбыта 4 кг кокаина.

При осмотре багажа гражданина Бразилии из двойного дна его чемоданы изъяли 2 пакета, внутри которых находилась порошкообразное вещество белого цвета - кокаин массой брутто 4,1 кг.

По результатам досудебного следствия действия иностранца квалифицированы по ч.3 ст.305 УК Украины и ч.3 ст.307 УК Украины.