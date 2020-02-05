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20:00 05.02.2020

Украинские полицейские будут учиться по международным стандартам CEPOL - Аваков

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Украинские полицейские будут учиться по международным стандартам CEPOL - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков и исполнительный директор CEPOL Детлеф Шредер подписали соглашение между МВД Украины и Агентством Европейского Союза по подготовке сотрудников правоохранительных органов (CEPOL).

"С исполнительным директором CEPOL Детлефом Шредером подписали соглашение между МВД Украины и Агентством ЕС по подготовке сотрудников правоохранительных органов. Наши полицейские будут проходить современные тренинги и получат доступ к сети e-Net CEPOL. Спасибо партнерам за новые перспективы!", - написал Аваков на странице в Твиттере в среду.

Как сообщает пресс-служба МВД, исполнительный директор CEPOL отметил, что основным направлением двустороннего сотрудничества он видит кибербезопасность.

"Также нашим приоритетом является постоянное повышение квалификации наших сотрудников и вопросы передачи опыта молодым специалистам. Ваши представители уже участвуют в ряде наших инициатив, и мы планируем увеличить участие украинской стороны. В рамках проекта ЕС запускаем апгрейд, направленный на борьбу с организованной преступностью", - сказал он.

Отмечается, что сотрудничество с CEPOL осуществляется исключительно вузами МВД. Так, подписанное соглашение открывает возможности для более плодотворного сотрудничества.

В ведомстве подчеркнули, что отныне украинские правоохранители смогут проходить тренинги, обмениваться практиками и получат доступ к открытым ресурсам электронной сети e-Net CEPOL.

"За последние 5 лет кадровый состав украинской полиции обновился на 40%. Уменьшился средний возраст офицеров - полиция стала моложе. Однако мы точно знаем, что молодому пополнению необходимый опыт. Поэтому, когда ваше агентство предлагает нам такую программу, мы с радостью присоединимся", - отметил Аваков.

Теги: #полиция #аваков #обучение
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