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19:59 05.02.2020

В Киеве в четверг на дорогах гололедица

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В Киеве в четверг на дорогах гололедица

В четверг, 6 февраля, на дорогах Киева гололедица (I уровень опасности, желтый), сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на предупреждение Украинского гидрометцентра.

"Призываем киевлян быть максимально осторожными из-за ухудшения погоды. С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", - говорится в обнародованном в среду вечером сообщении.

Теги: #гололед
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