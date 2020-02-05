Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Печерский суд Киева продлил до 4 апреля содержание под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster).

Такое решение суд принял на заседании в среду, удовлетворив, таким образом. ходатайство прокурора Сергея Зузака.

Защита Антоненко намерена подавать апелляцию.

Как сообщалось, Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

Антоненко перед обыском в его квартире попросил брата жены забрать из шкафа пакет, который был найден правоохранителями на следующий день в том же доме, в котором проживает подозреваемый. В пакете был предмет, похожий на мину МОН-50 в полуразобранном состоянии, он был подвергнут комплексной экспертизе, в том числе молекулярной. По результатам экспертизы в Нацполиции заявили, что в подрыве автомобиля Шеремета использовалась аналогичное вещество, остатки которого нашли на изъятой у Антоненко мине.

10 января Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.