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18:24 05.02.2020

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

 Незаконные вооруженные формирования 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов по украинским позициям, а именно: рядом с пгт Новотроицкое, с.Широкино, г.Марьинка и поселком Пески.

Кроме того, 2 вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле с.Орехово и г.Счастье.

"Сегодня, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отметили в ООС.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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