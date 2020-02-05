Рябошапка ожидает результатов расследования дела по факту прослушки Гончарука в течение двух недель

Результаты расследования уголовного дела по факту прослушивания комнаты для совещаний премьер-министра Украины могут быть обнародованы в течение двух недель, полагает генпрокурор Руслан Рябошапка.

«Расследование осуществляется Службой безопасности Украины, мы заслушивали это производство. Пока что нет окончательных результатов и я думаю, что возможно, на протяжении недели-двух будем в состоянии получить результаты и сообщим о них президенту и обществу», - заявил Рябошапка на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности в среду в Киеве.

Как сообщалось, СБУ зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

Вместе с тем, более детальную информацию, в том числе относительно статьи УК, по которой открыто производство, в спецслужбе не сообщили.

16 января ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.