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17:27 05.02.2020

СБУ помешала поставкам неисправной бронетехники в ВСУ

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СБУ помешала поставкам неисправной бронетехники в ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины блокировала поставки коммерческой фирмой неисправных агрегатов на ГП "Харьковский бронетанковый завод", сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что летом 2019 года в рамках выполнения государственного оборонного заказа коммерческая фирма из Запорожской области осуществила поставку трансмиссий для танков Т-64 и Т-80. Согласно условиям контракта государство должно было заплатить за агрегаты почти 2,5 млн грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно выводам экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, поставленные запасные части являются технически неисправными. Установлено, что вместо отправки новых комплектующих коммерсанты осуществляли "косметический ремонт" танковых агрегатов, которые уже были в использовании.

"В частности, злоумышленники перебивали на них серийные номера, красили и пытались выдать за новую продукцию", - добавили в ведомстве.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по местам ремонта и хранения некачественных деталей, а также в жилище фигурантов дела в Харькове, Мелитополе и Никополе.

Сейчас директору коммерческого предприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст 15 (законченное покушение на преступление) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Теги: #бронетехника #гособоронзаказ #сбу #хбтз
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