САП направила в ВАКС дело бывшего нардепа, не задекларировавшего недвижимость на 3,8 млн грн

Прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершено досудебное расследование в отношении народный депутата VIII созыва, обвиняемого в декларировании недостоверной информации.

"Прокурорами САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VIII созыва, обвиняемого в представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины "О предотвращении коррупции", - сообщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что сейчас обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционного суд (ВАКС) для рассмотрения по сути.

Как сообщалось, бывший нардеп не внес в декларации за 2016-2017 годы объекты недвижимости в столице стоимостью 3,8 млн грн, которые находились в собственности и пользовании членов семьи.

15 октября 2019 года бывшему депутату сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины.

25 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили бывшему нардепу Украины о завершении досудебного расследования по подозрению во внесении в недостоверных данных в декларацию.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, 22 ноября 2019 года стороне защиты были открыты для ознакомления материалы уголовного производства.

Расследование велось с марта 2017 года. В октябре 2019 года экс-нардепу сообщили о подозрении.

В сообщении НАБУ не указывается имя уведомленного о подозрении экс-нардепа, однако как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Дмитрии Белоцерковце.

Дмитрий Александрович Белоцерковец (родился 21 февраля 1986г в городе Севастополь) с сентября 2014г по март 2016г занимал должность директора департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Киевской городской госадминистрации. 29 марта 2016г принес присягу народного депутата Украины VIII созыва, вошел во фракцию "Блок Петра Порошенко". После избрания нардепом стал советником мэра Киева Виталия Кличко.