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17:15 05.02.2020

Международная организация IREX запустила второй этап реинтеграционной программы для украинских ветеранов

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Международная организация IREX запустила второй этап реинтеграционной программы для украинских ветеранов

Международная некоммерческая организация IREX (International Research & Exchanges Board) запустила второй этап реинтеграционной программы для ветеранов в Украине от Государственного департамента США на $5,1 млн.

"Посольство США в Киеве гордится быть партнерами с вами всеми и другими членами дипломатического корпуса, гражданского общества, исследователями, имплементаторами, чтобы помочь храбрым ветеранам Украины реинтегрироваться в общество. Эти ветераны, которые бросились на Донбасс защищать (Украину - ИФ) от российской агрессии, заслуживают нашей полной поддержки в реинтеграции к гражданской жизни", - сказал и.о. заместителя руководителя дипломатической миссии США в Украине Джозеф Пеннингтон

Он отметил, что многие из ветеранов столкнулись со сложностями в этом процессе реинтеграции, но подчеркнул, что это распространенный вызов, с которым сталкивается не только Украина, но и Соединенные Штаты и также многие другие страны-партнеры.

Пеннингтон добавил, что действующая программа реинтеграции ветеранов будет использовать информацию на основе фактически данных, чтобы обеспечить Украину инструментами, которые позволят ей лучше предоставлять услуги с заботой о ветеранах, вернувшихся с Донбасса.

"Одновременно с объединенными усилиями украинского правительства и гражданского общества, которые являются очень важным элементом, мы готовы продолжать консультировать, тренировать и усиливать украинские ветеранские некоммерческие и служебные структуры, в то время как эта программа продолжается " - добавил он.

Теги: #оос #программа #irex #ветераны
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