События

16:52 05.02.2020

Силы самообороны Японии впервые примут участие в учениях "Си Бриз-2020" – Минобороны Украины

1 мин читать
Силы самообороны Японии впервые примут участие в учениях "Си Бриз-2020" – Минобороны Украины

 Руководство Министерства обороны Украины в ходе встречи 5 февраля с японской делегацией определили основные направления международного военного сотрудничества между Украиной и Японией.

Как сообщает пресс-служба Минобороны в среду, замначальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Бессараб обратил внимание на необходимость продолжения военного сотрудничества между Украиной и Японией и выразил надежду руководства украинских Вооруженных сил на расширение военного сотрудничества с японскими военными во время международных учений.

"По его словам, важным фактором в этом процессе должно стать участие представителей Сил самообороны Японии в учениях "See Breeze – 2020", которые пройдут в Украине", - говорится в сообщении.

Также стороны определили основные направления международного военного сотрудничества между Украиной и Японией и договорились о продолжении взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере.

Кроме того, участники обсудили вопрос противостояния гибридным угрозам. Украинская сторона отметила важность обмена опытом, учитывая общий характер существующих вызовов и угроз.

"Во время общения японскую делегацию проинформировали о милитаризации оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова, а также о дестабилизирующих действиях, которые совершает эта страна в Азово-Черноморском регионе", - добавили в ведомстве.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк поблагодарил японскую сторону за последовательную поддержку и помощь ВСУ, а также подчеркнул необходимости продолжения военно-политического диалога, который активизировался в последние годы.

Теги: #япония #учения #си_бриз #минобороны
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:13 05.02.2020
Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного вооружения – Минобороны Украины

Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного вооружения – Минобороны Украины

08:48 05.02.2020
Загороднюк: по регионам разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним

Загороднюк: по регионам разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним

14:37 04.02.2020
В 2020 году в Болгарию на реабилитацию отправят около 300 ветеранов войны - Минобороны

В 2020 году в Болгарию на реабилитацию отправят около 300 ветеранов войны - Минобороны

13:56 04.02.2020
Зеленский внес законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

Зеленский внес законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

12:50 03.02.2020
На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе ранен украинский военный

13:15 02.02.2020
Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции с полуночи

Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции с полуночи

13:13 01.02.2020
С начал суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

С начал суток боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня

15:07 31.01.2020
Загороднюк поблагодарил Помпео за помощь США в реформировании Минобороны и приобретении ВСУ оперативных возможностей

Загороднюк поблагодарил Помпео за помощь США в реформировании Минобороны и приобретении ВСУ оперативных возможностей

13:03 29.01.2020
Боевики обстреляли украинские позиции в районе Орехово, Песок и Новотошковского – Минобороны

Боевики обстреляли украинские позиции в районе Орехово, Песок и Новотошковского – Минобороны

09:10 29.01.2020
Toyota приостанавливает работу своих предприятий в Китае до 9 февраля

Toyota приостанавливает работу своих предприятий в Китае до 9 февраля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Чиновники КГГА присвоили 4 млн грн на незаконном патенте - СБУ

Тысячи пассажиров круизного лайнера Diamond Princess проведут 2 недели на карантине, среди них минимум 20 украинцев

Обвинения подозреваемым в деле МН17 было выдвинуто еще в июне прошлого года, сейчас идет процесс уведомления об их явке в суд

Аграрии выйдут 6 февраля на акцию протеста под Офис президента

Суд продлил ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев до конца 2020г намерен закупить 70 экоавтобусов - Кличко

СБУ помешала поставкам неисправной бронетехники в ВСУ

САП направила в ВАКС дело бывшего нардепа, не задекларировавшего недвижимость на 3,8 млн грн

Международная организация IREX запустила второй этап реинтеграционной программы для украинских ветеранов

Чиновники КГГА присвоили 4 млн грн на незаконном патенте - СБУ

Иран в связи со "сделкой века" США будет помогать палестинским вооруженным группам - Хаменеи

Тысячи пассажиров круизного лайнера Diamond Princess проведут 2 недели на карантине, среди них минимум 20 украинцев

В Киеве покажут снятый на Донбассе фильм-реконструкцию концерта Мэрлин Монро в Корее во время войны

Обвинения подозреваемым в деле МН17 было выдвинуто еще в июне прошлого года, сейчас идет процесс уведомления об их явке в суд

Зеленский в письме Си Цзиньпину выразил соболезнования и поддержку китайскому народу в связи с эпидемией коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА