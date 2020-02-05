В Киеве покажут снятый на Донбассе фильм-реконструкцию концерта Мэрлин Монро в Корее во время войны

9 февраля в Киеве откроется выставка украинского художника Арсена Савадова "Голоса любви", в рамках которой состоится премьера одноименного фильма, который является исторической реконструкцией концерта американской киноактрисы и певицы Мэрилин Монро в Корее в 1954 году. Место событий в фильме было перенесено на военные базы на востоке Украины – в Попасную и Дебальцево.

"Мы создали некую "Энеиду", только руками или, допустим, глазами другого мифа. И в этом фильме - это даже не фильм, это перформанс - главный герой не Мэрилин Монро… Это народ… Создать произведение, не будучи подвергнутым какому-то пафосу… или мнению власть имущих, а все-таки создать произведение о народе – это культурный дефицит ", - сказал Савадов на пресс-конференции в Киеве в среду

По его словам, Корейская война была одной из первых гибридных войн, и именно этот пример стал поводом к созданию этого материала.

Куратор проекта Виктория Бурлака сообщила, что социальный перформанс снимали в 2019 году на военных базах на востоке Украины. "О чем идет речь? О том, что какое-то постановочное действо разыгрывается на фоне реального социума, и раскрывает проблемы этого социума, раскрывает его боли, и к этому перфомансу художник обращается не в лучшие времена. Речь идет о социальной ответственности искусства также",- сказала она.

"В крупных планах этого материала вы увидите невероятной красоты людей: живых, насыщенных энергией, светом, любовью, и мы понимаем, кто нас защищает", - добавил режиссер проекта Сергей Проскурня.

Как сообщила директор Центра современного искусства "М17" Наталия Шпитковская, во время выставки будут представлены два премьерных проекта: видеоперформанс "Голоса любви" и фотосага "Дневник утопленника", а также ряд уже известных проектов Савадова – "Донбасс-шоколад", "Кокто", "Андеграунд", "Комедия дель арте", "Коллективное красное", "Мода на кладбище". По ее словам, в месте презентации для проекций отвели отдельный зал с высокими стенами, и все зрители смогут практически принять участие в этом действе.

Роль Мэрилин Монро в перформансе исполняют оперная певица Мария Максакова и певец El Кравчук.

Выставка "Голоса любви" пройдет в Центре современного искусства "М17" и будет открыта для посетителей с 9 февраля по 31 марта 2020 года, вход свободный.