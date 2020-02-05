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15:10 05.02.2020

Обвинения подозреваемым в деле МН17 было выдвинуто еще в июне прошлого года, сейчас идет процесс уведомления об их явке в суд

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Обвинения подозреваемым в деле МН17 было выдвинуто еще в июне прошлого года, сейчас идет процесс уведомления об их явке в суд

В Генеральной прокуратуре Нидерландов напоминают, что обвинение четырем подозреваемым в деле о трагедии самолета Малазийских авиалиний, рейс МН17, было выдвинуто еще 19 июня прошлого года, сейчас же идет процесс, целью которого является их уведомление о вызове в суде.

Такое пояснение агентству "Интерфакс-Украина" в среду сделала представитель государственной прокуратуры Нидерландов, которая расследует факт крушения самолета рейса MH17, Брехтье ван де Моосдэйк (Brechtje van de Moosdijk), комментируя распространенную на днях некоторыми СМИ соответствующую информацию.

"Обвинение было выдвинуто еще 19 июня 2019 года. То, что происходит после предъявления обвинения, это так называемый "приказ о вызове", который выдается ответчикам, чтобы они знали, что их вызывают в суд", - констатировала она.

По словам ван де Моосдэйк, эта процедура занимает некоторое время. "На судебном заседании 9 марта 2020 года Государственная прокуратура Нидерландов наметит шаги, которые следует предпринять судьям", - добавила она.

Как сообщалось ранее, 19 июня прошлого года прокуратура Нидерландов обнародовала имена четырех подозреваемых, которые предстанут перед судом за причастность к сбитому рейсу МН17. Речь идет об Игоре Гиркине, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко. На днях стало известно, что, скорее всего Олег Пулатов будет представлен в суде двумя адвокатами из Нидерландов. В отношении остальных такой информации нет. Суд начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхола не зависимо, будут или нет присутствовать на процессе сами подозреваемые или их представители.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Позже стало известно, что лайнер был сбит с неподконтрольной правительству Украины территории ракетой Бук.

На пресс-конференции 19 июня прошлого года глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке заявил, что "эти четверо человек подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет", упомянув Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко. "Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - сказал он.

Вестербеке указал, что, согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

Кроме того, прокурор вновь заявил, что следствие установило "участие Российской Федерации, когда речь идет о том, что МН17 был сбит, потому что они предоставили зенитную установку, которая была использована, чтобы сбить МН17". "У нас есть все материалы, которые это подтверждает", - подчеркнул он.

В частности, следствие утверждает, что ракетная установка, из которой был сбит авиалайнер, находилась в пользовании 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, которая дислоцируется в Курске.

Теги: #нидерланды #мн17 #обвинение #прокуратура
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