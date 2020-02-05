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14:40 05.02.2020

Зеленский в письме Си Цзиньпину выразил соболезнования и поддержку китайскому народу в связи с эпидемией коронавируса

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Зеленский в письме Си Цзиньпину выразил соболезнования и поддержку китайскому народу в связи с эпидемией коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей от осложнений, вызванных эпидемией коронавируса, и выразил поддержку гражданам Китая.

"В Украине глубоко обеспокоены информацией о большом количестве жертв эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. От имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования гражданам дружественного Китая, родственники и близкие которых погибли от этой ужасной болезни", - говорится в письме Зеленского Си Цзиньпину, сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский пожелал скорейшего выздоровления больным и выразил уверенность, что благодаря решительным и эффективным действиям руководства Китая, медиков и всего китайского народа КНР быстро преодолеет опасную болезнь.

"В это сложное время Китай может рассчитывать на поддержку Украины", - заверил глава государства.

Теги: #коронавирус #зеленский #китай
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