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14:25 05.02.2020

Государство должно вмешаться, если родители хотят выбрать для ребенка обидное или пренебрежительное имя - детский омбудсмен

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Государство должно вмешаться, если родители хотят выбрать для ребенка обидное или пренебрежительное имя - детский омбудсмен

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба считает, что родителям нельзя давать ребенку имя, которое в дальнейшем может привести к травле.

"Родители могут выбрать имя для ребенка, которое они хотят. И в украинском законодательстве нет ограничений на выбор имени ребенка. Однако я настаиваю, что это должно происходить в пределах здравого смысла. И если родители хотят выбрать для ребенка обидное, пренебрежительное имя, государство должно вмешаться", - написал Кулеба на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что в разных странах этот вопрос регулируется по-разному и привел ряд примеров. В частности, детский омбудсмен отмечает, что правительства некоторых стран могут запрещать вписывать "странное" имя в первые документы ребенка.

"Например, французское законодательство запретило называть ребенка "Нутеллой". Суд посчитал, что такое имя противоречит интересам ребенка, поскольку может привести к издевательствам и насмешкам со стороны сверстников", - отметил омбудсмен.

Также он отметил, что есть страны, где есть перечень имен, которыми родители не могут называть своих детей, а есть страны, где есть перечни с именами, которые могут даваться детям.

По словам Кулебы, каждый отец и мать хочет, чтобы его ребенок был особенный, однако родители должны помнить о собственной ответственности, которая на них возложена, в том числе и в выборе имени для ребенка. "Я против того, чтобы имя ребенка было бессознательной прихотью родителей "выделиться". Собственные имена родители могут менять, как им вздумается. И ребенок, когда вырастет, также может изменить свое имя. Но нельзя заранее называть ребенка так, что это может привести к травле", - подчеркнул детский омбудсмен.

Теги: #дети #кулеба #омбудсмен #имя
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