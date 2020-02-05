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13:46 05.02.2020

МВД запустило онлайн-сервис восстановления утраченных водительских прав

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 Министерство внутренних дел Украины и Государственная миграционная служба Украины презентовали 5 февраля электронный сервис онлайн-заказа замены утерянного водительского удостоверения через электронный кабинет водителя, сообщается на странице МВД в Facebook.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал, что граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.

"Запустили еще одну новацию е-сервиса от МВД: онлайн-заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронной кабинета водителя - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), который очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id", - сказал руководитель ведомства.

Аваков отметил, что МВД является лидером в деле диджитализации государственных сервисов для граждан, что значительно минимизирует время и силы, которые граждане тратят на получение услуг.

Теги: #водительские_удостоверения #онлайн #мвд
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