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13:30 05.02.2020

Аграрии выйдут 6 февраля на акцию протеста под Офис президента

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Аграрии выйдут 6 февраля на акцию протеста под Офис президента

Аграрии 6 февраля выйдут под Офис Президента с целью встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения вопроса внедрения рынка земли в Украине.

Согласно пресс-релизу организатора ОС "Всеукраинская аграрная рада", акция начнется в 9:00 у Офиса президента, в 11:00 участники планируют отправиться под Верховную Раду, где продолжится протест.

Среди обнародованных позиций ВАР - введение поэтапности земельной реформы. По мнению общественного союза, на первом этапе право покупать землю должны получить только физические лица-граждане Украины с ограничением до 500 га. Допустить к рынку юридических лиц предлагается на втором этапе, примерно через 5 лет, с правом покупать не более 5 тыс. га земли. Также ВАР призывает к созданию финансовых инструментов, необходимых для покупки земли малыми и средними аграриями.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Еспресо.TV" сообщил, что Верховная Рада намерена войти в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении в четверг, 6 февраля и провести "земельную ночь".

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и рекомендовал его к принятию.

Законопроект был принят в первом чтении 13 ноября.

Теги: #земля #акция_протеста #аграрии
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