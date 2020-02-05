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13:20 05.02.2020

Суд продлил ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь - СМИ

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Суд продлил ночной домашний арест подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь - СМИ

Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест до 4 апреля подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, военному медику из 25-й аэромобильной бригады Яне Дугар, сообщает сайт "Hromadske".

По данным издания, адвокаты Дугарь заявляли об отводе прокурору и судье, но им отказали.

Прокурор по делу Сергей Зузак просил продлить ночной домашний арест из-за того, что до апреля 2020 года продлено досудебное следствие. Прокурор пояснил, что для объективного расследования необходимо провести следственные действия, получить результаты более 10 экспертиз, проверить доводы адвокатов, допросить свидетелей, провести следственные действия на другой территории и провести действия с другими подозреваемыми по делу. Прокурор также отметил риск побега Дугарь, так как с сентября 2015 года она состоит замужем за гражданином Ирака. Также прокурор заявил о рисках давления на свидетелей, других вероятных фигурантов дела, искажения и уничтожения вещественных доказательств.

В ответ адвокаты заверили, что подозреваемая не собирается бежать, а факт бракосочетания не является фактором риска.

Как сообщалось, 13 декабря Печерский районный суд Киева избрал для Дугарь меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. Кроме того, суд постановил, что она должна сдать все документы для выезда за границу.

24 января Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения Дугарь на ночной домашний арест.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Позже на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к преступлению. В МВД позже уточнили, что подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто Дугарь, Кузьменко и Антоненко, они задержаны, а супруги Грищенко к тому времени уже находились под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области.

Основным мотивом убийства Шеремета была названа попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

Теги: #шеремет #подозреваемая #суд
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