Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного вооружения – Минобороны Украины

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе провели шесть обстрелов украинских позиций, в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия, сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута на брифинге.

Как сообщается, в районе Новотроицкого боевики дважды открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из такого же вооружения были обстреляны подразделения в районе Широкиного.

Позиции украинских войск в районе Марьинки были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Орехового велся огонь из миномета калибра 120 мм.

Вблизи населенного пункта Счастье боевики применили противотанковую управляемую ракету.

Потерь со стороны Объединенных сил в результате обстрелов нет.