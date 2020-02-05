События

12:55 05.02.2020

В Украине в четверг похолодает, на юго-востоке дождь сменится сильным снегом

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В Украине в четверг похолодает, на юго-востоке дождь сменится сильным снегом

В ближайшие дни юго-восточная часть Украины останется под влиянием южного циклона, что приведет к осложнению погодных условий, сообщает Укргидрометцентр.

В частности, ожидается, что дождь сменится сильным снегом со штормовым ветром. Также по всей территории страны ожидается похолодание из-за перемещения холодного воздуха с северо-запада Европы.

В четверг 6 февраля в южных и восточных районах страны, а также в Днепропетровской области ночью и утром ожидается значительный, местами сильный снег, днем – умеренный снег. Ветер порывами 20-25 м/с. Температура в течение суток от 1° тепла до 5° мороза.

В Приазовье и Крыму мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед, температура от 0° до 5° тепла.

На остальной территории страны ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой снег. Местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем около 0°. В Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза. На дорогах гололедица.

В Киеве в ночь на четверг без существенных осадков, днем ожидается небольшой снег. Гололедица, температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 6 февраля была зафиксирована в Киеве в 1990 году и составила 7,6° тепла, самая низкая ночью – 30,4° мороза в 1929 году.

В пятницу 7 февраля в юго-восточной части страны днем ожидается небольшой снег. В Карпатах умеренный, ночью местами значительный снег. В северных, центральных и большинстве западных областей без существенных осадков днем.

На дорогах ожидается гололедица.

Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, днём 1-6° мороза, в южных областях ночью 3-9° мороза, днем от 5° мороза до 1° тепла.

В Киеве в ночь на пятницу прогнозируется небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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