Кабмин расширил категории детей, которым окажут помощь для оздоровления – Гончарук

Кабинет министров включил в перечень льготных категорий детей, которым предусмотрено оказание государственной помощи для оздоровления и отдыха, детей погибших журналистов, тех, у кого один из родителей инвалид или пострадавший в результате аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство расширило перечень льготных категорий детей, которым государство окажет помощь для оздоровления и отдыха", - написал Гончарук на своем Телеграмм-канале в среду.

В частности, в перечень льготных категорий детей включены: дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей; дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы; дети пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

"Дети смогут получить оздоровительные услуги и отдохнуть в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" за счет госбюджета", - сообщил Гончарук