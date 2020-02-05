Кабмин назначил главой Госагентства развития молодежи и гражданского общества Ярему – Бородянский

Кабинет министров назначил на должность главы Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества Александра Ярему, сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"Правительство назначило на должность главы Государственного агентства развития молодежи и гражданского общества Александра Ярему", - написал Бородянский в своем Телеграм-канале в среду.

Ярема был заместителем министра молодежи и спорта в предыдущем правительстве.