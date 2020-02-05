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12:14 05.02.2020

Правительство одобрило увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины в Монголии и Аргентине – Гончарук

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Правительство одобрило увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины в Монголии и Аргентине – Гончарук

Кабинет министров Украины одобрил увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории Монголии и Аргентины до 90 дней в течение 180 дней без виз, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз. Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран вдвое", - написал Гончарук на своем Телеграмм-канале в среду.

Он отметил, что ранее были предусмотрены 90 дней пребывания в течение одного года

Теги: #безвиз #гончарук #кабмин
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