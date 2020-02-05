Обнаружен подземный трубопровод, по которому в Украину из Приднестровья поставлялся спирт - Госпогранслужба

В Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили на границе с Молдовой подземный трубопровод, с помощью которого поставлялся спирт.

"Реализуя оперативную информацию, правоохранители на участке отдела пограничной службы "Раздельная" в 500 метрах от границы обнаружили полиэтиленовую трубу с остатками жидкости с характерным запахом спирта, которая находилась под землей. Трубопровод, вероятно, был проложен противоправными элементами для незаконного перемещения спирта с территории так называемого Приднестровья в Украину", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Всего на участке между украинским селом Новое и молдовским селом Никольское достали из-под земли около 500 метров шланга диаметром 20 мм.

О факте проинформированы правоохранители, продолжаются меры по установлению причастных.