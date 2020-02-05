Министр образования Украины: Я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявляет о стабильно низком качестве украинских учебников и пренебрежении авторским правом.

Так министр прокомментировала обнаруженный в учебнике по Всемирной истории за 10 класс фотоколлаж исторической фотографии с современным американским актером Киану Ривзом вместо оригинальной иллюстрации.

"Мемчик в учебнике вместо оригинальной фотографии - это все, что нужно знать о подходе многих издателей к созданию и верстке учебников. К сожалению, я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов, где уважается авторство всех визуальных материалов (и не только визуальных), а подход к изложению информации логичный и способствует лучшему обучению", - написала Новосад на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, над вопросом, как изменить эту ситуацию, "бился не один министр". "Сейчас учителя уже сами заказывают учебники, формат экспертизы меняли непомерное количество раз. Глобальную коррупцию - преодолели. Качество - не появилось", - отметила министр.

Ведомство, по словам Новосад, пошло "наиболее кардинальным путем": реорганизация Института модернизации содержания образования и создание Украинского института развития образования (УИРО), который должен серьезно пересмотреть критерии отбора и экспертизы. "Первая пилотная экспертиза УИРО состоится осенью 2020 года. Ее будут проходить все учебники для 4-х классов НУШ (Новая украинская школа – ИФ). Я надеюсь, что качественно новый результат мы сможем получить уже для учебников 5-х классов", - сообщила она.

В свою очередь, автор обсуждаемого учебника Игорь Щупак заявляет, что фотоколлаж был вставлен в учебник преднамеренно якобы для проверки внимательности учеников и его заметили впервые за два года. "Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, "дополненной" Киану Ривзом, - я сначала не увидел актера. Но потом, заметив мэм, предложил оставить его… К сожалению, за два года использования книги этот мэм увидели только сейчас", - написал он в Facebook, уточнив, что первым коллаж нашел ученик 10 класса в конце 2019 года. Автор поблагодарил школьника и пообещал отправить ему комплект книг.

"Современные дети – визуалы… Должны это учитывать", - написал Щупак, отметив, что именно поэтому в учебниках "Всемирная история" для 9-11 классов его авторства широко используются карикатуры, "мэмы" и исторические анекдоты.

Щупак является кандидатом исторических наук, заслуженным работником образования Украины, директором музея "Память еврейского народа и Холокост в Украине" и Украинского института изучения Холокоста "Ткума".

Информация о том, что в учебнике по всемирной истории авторства Щупака вместо известного фото 1932 года "Обед на небоскребе" размещен фотоколлаж, распространилась в соцсетях и в СМИ во вторник. На фотоколлаже рядом с оригинальными фигурами 11 рабочих размещена фигура современного американского актера Киану Ривза, взятая с фотографии 2010 года, где тот сидит на скамейке в парке. Фотография стала популярным мэмом "Грустный Киану" и основой для множества шуток и коллажей.