События

10:30 05.02.2020

Киберполиция прекратила деятельность международного онлайн-казино с доходом $1 млн. ежемесячно

2 мин читать
Киберполиция прекратила деятельность международного онлайн-казино с доходом $1 млн. ежемесячно

Сотрудники киберполиции и Управления стратегических расследований Киевской области раскрыли организаторов ряда онлайн-казино, которые под видом легального бизнеса действовали на рынках Украины, Европы, Австралии и США.

"Правоохранители установили, что с начала 2019 фигуранты, прикрываясь законной деятельностью в сфере ІТ-разработок, организовали работу офисов в городе Киев. В офисах работал штат специалистов, создали и администрировали ряд онлайн-казино. Также злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков. Противоправная деятельность распространялась в сети как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США. Месячный доход составлял миллион долларов", - сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

Отмечается, что факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса на территории Украины через сеть Интернет, а также списания денежных средств со счетов украинских банков для участия в играх указанного казино был зафиксирован правоохранителями в январе.

Были проведены обыски, во время которых изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых было установлено программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино. Также были обнаружены и изъяты четыре жестких диска, флеш-накопители и документация, подтверждающая незаконную деятельность.

Специалистам киберполиции, которые осматривали изъятую технику, удалось расшифровать закриптованные жесткие диски, что позволило получить информацию о разработке программного обеспечения для онлайн-казино, инсталляции виртуальных платежных терминалов и другие данные. Всю изъятую технику передали для проведения экспертиз.

На данный момент установлены трое организаторов 1979, 1983 и 1986 годов рождения. Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.

Теги: #казино #киберполиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:17 08.01.2020
В Запорожской области правоохранители прекратили деятельность расположенного в ТЦ подпольного казино

В Запорожской области правоохранители прекратили деятельность расположенного в ТЦ подпольного казино

04:20 22.12.2019
Киберполиция разоблачила мошенника за хищение более миллиона гривень с банковских счетов граждан

Киберполиция разоблачила мошенника за хищение более миллиона гривень с банковских счетов граждан

15:00 12.12.2019
Киберполиция разоблачила группу хакеров, продававших военную информацию в Россию

Киберполиция разоблачила группу хакеров, продававших военную информацию в Россию

11:39 25.10.2019
В Украине задержан хакер, который скрывался от правоохранительных органов США

В Украине задержан хакер, который скрывался от правоохранительных органов США

15:21 19.10.2019
Департамент киберполиции возглавил Гринчак

Департамент киберполиции возглавил Гринчак

18:28 16.10.2019
Киберполиция и ТППУ будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

Киберполиция и ТППУ будут сотрудничать в сфере кибербезопасности

18:15 16.10.2019
Глава киберполиции: основной фактор уязвимости киберзащиты – человеческий

Глава киберполиции: основной фактор уязвимости киберзащиты – человеческий

15:20 16.10.2019
Некачественная легализация игорного бизнеса нанесет огромный вред обществу - эксперты

Некачественная легализация игорного бизнеса нанесет огромный вред обществу - эксперты

12:35 05.10.2019
Киберполиця в Закарпатской области блокировала распространение почти 100 тонн фальсифицированной бытовой химии

Киберполиця в Закарпатской области блокировала распространение почти 100 тонн фальсифицированной бытовой химии

03:34 02.10.2019
Киберполиция прекратила деятельность сервиса по продаже аккаунтов для массовой рассылки

Киберполиция прекратила деятельность сервиса по продаже аккаунтов для массовой рассылки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следователь ГБР вызвал нардепа Федину для письменного уведомления о подозрении

Число больных пневмонией нового типа в КНР превысило 24 тыс. человек, скончались 490 - Госкомздрав КНР

Загороднюк: по регионам разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним

Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

Правительство подготовило отчет о работе и готово представить его в парламенте

ПОСЛЕДНЕЕ

Следователь ГБР вызвал нардепа Федину для письменного уведомления о подозрении

Министр образования Украины: Я еще не видела у нас ни одного учебника без ляпов

В Гонконге отправили на карантин круизный лайнер почти с 2 тыс. пассажиров

Госпогранслужба: В Украине продолжается рост пассажиропотока в страны ЕС, в РФ – сократился

Трюдо обсудил с Сенцовым защиту незаконно удерживаемых лиц

ГБР задержало чиновника секретариата Кабмина на взятке в 2,5 млн грн

Число больных пневмонией нового типа в КНР превысило 24 тыс. человек, скончались 490 - Госкомздрав КНР

Загороднюк: по регионам разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним

На улицах столицы проводят превентивную обработку дорог

Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА