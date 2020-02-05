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10:07 05.02.2020

Госпогранслужба: В Украине продолжается рост пассажиропотока в страны ЕС, в РФ – сократился

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Госпогранслужба: В Украине продолжается рост пассажиропотока в страны ЕС, в РФ – сократился

 Государственная пограничная служба Украины сообщила о росте пассажиропотока из Украины в страны Европейского Союза в 2019 году.

"Недавно Госпогранслужба сообщала о рекордном количестве граждан - более 102 млн, которые на протяжении 2019 были подвергнуты паспортному контролю. …от общего количества украинцев сухопутную границу со странами ЕС пересекло около 30,5 млн наших соотечественников, которых как на выезд, так и на въезд следовало по 15 млн. Этот показатель вырос на полмиллиона по сравнению с 2018 годом", - указывается в сообщении, обнародованном на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что тенденция к росту пассажиропотока в Евросоюз наблюдалась еще до запуска безвизового режима. Так, в 2014 году границу с ЕС пересекли 22,5 млн украинцев, в 2015-м этот показатель вырос на один миллион, а 2016 - еще на два миллиона.

"Отмечалось увеличение потока наших соотечественников в европейские страны. В частности, в Германию (+31%), Италию (+26%), Португалию (в 33 раза больше), Австрию (в 1,9 раз), Испанию (в 1,6 раз), Грецию (+ 46%) , Францию (+ 13%), Чехию (+ 38%). Также, ГПСУ наблюдала увеличение пересечений границы нашими соотечественниками в направлении Канады, Норвегии, Исландии, Ирландии и Люксембурга", - сообщает Госпогранслужба.

Сухопутную границу украинцы чаще всего пересекали в направлении Польши – 9,9 млн граждан. На втором месте по количеству путешествующих оказалась Россия – её посетили 3,9 млн украинцев, что на 6% меньше, чем в минувшем году. Пассажиропоток из Украины в Венгрию вырос на 5% - до 3,4 млн человек.

Также популярностью среди украинцев пользуются Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн) и Словакия (1 млн).

Что касается туристических стран, то по данным Госпогранслужбы в 2019 году на 37% вырос пассажиропоток в Катар, на 36% - в Египет, на 23% - в Грузию, на 21% - в Турцию, на 20% - в ОАЭ и на 15% - на Кипр.

Что касается авиапутешествий, то самолеты для путешествий в 2019 году использовали 15 млн украинцев, что на 3,5 млн больше, чем в 2018 году. Уточняется, что как на выезд, так и на въезд были оформлены по 7,5 млн граждан Украины.

Теги: #госпогранслужба #рф #пассажиропоток #ес
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