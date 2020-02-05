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08:48 05.02.2020

Загороднюк: по регионам разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним

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Загороднюк: по регионам разосланы письма по вопросу отсрочки от призыва 18-летним

Министерство обороны направило разъяснительные письма по регионам Украины, где председателям призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18-и 19-летних молодых людей во время проведения призывных кампаний в 2020 году, сообщил утром в среду министр обороны Андрей Загороднюк.

"Призывная кампания-2020. Вчера от Минобороны направлено разъяснительное письмо во все областные государстве администрации с рекомендациями по проведению призывных кампаний в 2020 году. В письме главам призывных комиссий всех уровней даны рекомендации, как рассматривать вопрос о предоставлении отсрочки от призыва 18 и 19-летним молодым людям", - сообщил министр обороны в Фейсбуке.

По его словам, это предусмотрено украинским законодательством, а именно законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".

"Поэтому, если призывники этой возрастной категории будет желание пройти военную службу в таком возрасте, они будут приняты в ряды ВСУ и других военных формирований. Это происходить исключительно с их письменного согласия", - подчеркнул Загороднюк.

Он также отметил, что на время проведения призывных кампаний будет организовано предоставление консультаций.

Теги: #минобороны #украина #призыв
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