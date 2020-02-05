На улицах столицы проводят превентивную обработку дорог

Киевские дорожники проводят превентивную обработку дорог на улицах столицы до ухудшения погодных условий, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

"Как только мы получили подтвержденный прогноз, начали привентивную обработку (дорог – ИФ). Уже этой ночью температура опустится до -1°C. А на днях синоптики предупреждают о -9°C. При таких условиях возможно образование гололеда. Мы этого допустить не можем", - говорится в сообщении.

Кроме того, среди противогололедных средств начали использовать обработку улиц жидкими хлоридами.

"В настоящее время 3 спецмашины обрабатывают улицы жидкими хлоридами (соляным раствором). Вскоре на дорогах будут работать еще 9. Новые машины завершают оформлять", добавили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, технология обработки улиц жидкими хлоридами экономит использование соли, что позволяет эффективно предотвращать образование гололеда. В теплое время года эти машины моют улицы со специальным шампунем.