События

07:16 05.02.2020

Из-за непогоды обесточены 41 населенные пункты в двух областях Украины

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В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) состоянием на утро вторника обесточены 41 населенных пункта в двух областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь на 5 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 41 населенный пункт в двух областях, а именно: Одесская - 24, Ивано-Франковска – 17", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 773 работники и 578 единиц техники", - добавили в ГСЧС.

Теги: #непогода #гсчс #электроснабжение #украина
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