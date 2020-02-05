События

07:09 05.02.2020

Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 4 выстрела, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета, в районе н.п. Авдеевка – из противотанкового ракетного комплекса - 3 выстрела, а также совершил обстрел из станкового противотанкового гранатомета, рядом с Песками - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Старогнатовки - из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия.

Семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 5 мин и 82-мм миномета - 8 мин, два раза вблизи Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, два раза в районе н.п. Орехово - с 120-мм миномета - 3 мины и миномета калибра 82 мм - 6 мин, неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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