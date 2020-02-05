События

04:37 05.02.2020

Власти Харькова просят горожан не парковать машины на обочинах, чтобы не мешать уборке снега

1 мин читать

Синоптики прогнозируют в Харькове сильный снегопад в среду и в четверг, в связи с чем городские власти просят горожан не оставлять автомобили на обочинах дорог.

"Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега", - сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

По информации КСП "Дорремстрой", планируется, что ночью город будут убирать 85 машин, а днем - более 150.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в среду и четверг в городе ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица, метель, порывы ветра - до 20 м/сек. В течение двух дней, по данным метеорологов, в городе может выпасть до 20 см снега. Температура воздуха ночью опустится до 7 градусов мороза, днем – до 5 градусов ниже нуля.

Теги: #авто #погода #украина #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:13 05.02.2020
Украина не собирается восстанавливать водоснабжение в Крым до полной деокупации

Украина не собирается восстанавливать водоснабжение в Крым до полной деокупации

00:40 05.02.2020
Договоренности с мобильными операторами и регулятором позволят уже летом существенно улучшить Интернет в отдаленных уголках Украины

Договоренности с мобильными операторами и регулятором позволят уже летом существенно улучшить Интернет в отдаленных уголках Украины

00:36 05.02.2020
Зеленский поставил Кабмину задачу до конца февраля внести предложения по программе "Инвестиционная няня"

Зеленский поставил Кабмину задачу до конца февраля внести предложения по программе "Инвестиционная няня"

00:27 05.02.2020
Зеленский ожидает, что Кабмин за два месяца примет необходимые акты для реформирования спиртовой отрасли и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации

Зеленский ожидает, что Кабмин за два месяца примет необходимые акты для реформирования спиртовой отрасли и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации

00:22 05.02.2020
Зеленский отмечает важность погашения долгов по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли

Зеленский отмечает важность погашения долгов по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли

00:13 05.02.2020
Правительство подготовило отчет о работе и готово представить его в парламенте

Правительство подготовило отчет о работе и готово представить его в парламенте

00:12 05.02.2020
Правительство создает Министерство по вопросам оккупированных территорий, намерено усилить блок сельского хозяйства и спорта в Кабмине

Правительство создает Министерство по вопросам оккупированных территорий, намерено усилить блок сельского хозяйства и спорта в Кабмине

00:10 05.02.2020
Кабмин принял решение обратиться к набсовету "Нафтогаза" с просьбой воздержаться от выплат больших премий руководству компании

Кабмин принял решение обратиться к набсовету "Нафтогаза" с просьбой воздержаться от выплат больших премий руководству компании

00:09 05.02.2020
Зеленский поддержал решение правительства привязать зарплаты и премии руководителей органов исполнительной власти к средней зарплате в Украине

Зеленский поддержал решение правительства привязать зарплаты и премии руководителей органов исполнительной власти к средней зарплате в Украине

00:04 05.02.2020
Зеленский на совещании с представителями Кабмина и Рады указал на ряд нерешенных задач и призвал активизировать работу

Зеленский на совещании с представителями Кабмина и Рады указал на ряд нерешенных задач и призвал активизировать работу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство подготовило отчет о работе и готово представить его в парламенте

Зеленский поддержал решение правительства привязать зарплаты и премии руководителей органов исполнительной власти к средней зарплате в Украине

Зеленский предложил направить $2,9 млрд, полученных "Нафтогазом" от "Газпрома", на инфраструктурные проекты и развитие медицины

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина выступили с требованием к Ирану вернуть "черные ящики" сбитого самолета рейса PS752

Полицейские задержали чиновника Секретариата Кабмина на взятке в 2,5 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Сенат США проведет заключительное голосование по импичменту Трампу

ЕС начинает общественную консультацию по выработке плана борьбы против рака

Зеленский предложил направить $2,9 млрд, полученных "Нафтогазом" от "Газпрома", на инфраструктурные проекты и развитие медицины

Суд на два месяца продлил срок действия обязанностей двум фигурантам дела "Роттердам+"

Скончался испанский режиссер Хосе Луис Куэрда

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина выступили с требованием к Ирану вернуть "черные ящики" сбитого самолета рейса PS752

Полицейские задержали чиновника Секретариата Кабмина на взятке в 2,5 млн грн

Суд продлил до 3 апреля арест подозреваемому в убийстве бизнесмена из Ивано-Франковской области ветерану АТО "Буче"

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет

Рада планирует изменить процедуру апелляции постановления на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА