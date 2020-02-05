Власти Харькова просят горожан не парковать машины на обочинах, чтобы не мешать уборке снега

Синоптики прогнозируют в Харькове сильный снегопад в среду и в четверг, в связи с чем городские власти просят горожан не оставлять автомобили на обочинах дорог.

"Городская власть обращается к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега", - сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

По информации КСП "Дорремстрой", планируется, что ночью город будут убирать 85 машин, а днем - более 150.

По данным Харьковского регионального центра гидрометеорологии, в среду и четверг в городе ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица, метель, порывы ветра - до 20 м/сек. В течение двух дней, по данным метеорологов, в городе может выпасть до 20 см снега. Температура воздуха ночью опустится до 7 градусов мороза, днем – до 5 градусов ниже нуля.