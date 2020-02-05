Зеленский поставил Кабмину задачу до конца февраля внести предложения по программе "Инвестиционная няня"
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету министров задачу до конца февраля внести предложения по реализации программы "Инвестиционная няня" (Investment nanny).
Как сообщает пресс-служба президента, на совещании у президента во вторник премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что уже создан инвестиционный атлас и Офис поддержки инвестиций, который будет работать с иностранными и отечественными инвесторами.
Он добавил, что в правительство уже обратились украинские компании, которые задекларировали намерения инвестировать более $100 млн и попросили об "инвестиционной няне".