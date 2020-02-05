Правительство подготовило отчет о работе и готово представить его в парламенте

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о мерах по усилению сотрудничества между правительством и Верховной Радой, необходимость которой подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский во время предыдущей встречи с премьером.

"Договорились о том, что в ближайшее время вместе с правительством и главами парламентских комитетов проведем стратегическую сессию, чтобы серьезно поговорить на тему стратегии страны. Также министры на этой неделе проведут в профильных парламентских комитетах презентации того, что было сделано за 5 месяцев и планируется на ближайший год", - отметил Гончарук на совещании у президента во вторник, сообщает пресс-служба главы государства.

Гончарук также сообщил, что правительство подготовило отчет о своей работе и готово представить его в парламенте.