События

00:04 05.02.2020

Зеленский на совещании с представителями Кабмина и Рады указал на ряд нерешенных задач и призвал активизировать работу

2 мин читать
Зеленский на совещании с представителями Кабмина и Рады указал на ряд нерешенных задач и призвал активизировать работу

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее.

"Выдано два указа президента относительно задач правительства и парламента по экономическим и социальным вопросам. 30 заданий выполнено, 13 выполнены частично или находятся в процессе выполнения, девять задач не выполнены, - сказал глава государства в начале встречи во вторник, сообщает пресс-служба президента.

В частности, по его словам, Министерство развития громад и территорий не выполнило задачу по разработке законопроекта о повышении возможностей Агентства регионального развития, по усилению конкурентоспособности регионов, обеспечению разработки и утверждения Государственной стратегии регионального развития на 2021-2028 годы.

Зеленский указал, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды не выполнило задачу по заключению соглашения о разделе продукции и о введении системы интегрированных разрешений на выбросы загрязняющих веществ, а также по реформе Госэкоинспекции.

"Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства не приняло меры по уменьшению нелегальной занятости и детенизации доходов населения. Министерство инфраструктуры не разработало законопроект о реформировании железнодорожных перевозок", - отмечается в сообщении.

Зеленский отметил, что Верховная Рада до сих пор не рассмотрела законопроекты о внутреннем водном транспорте, о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о внесении изменений в некоторые законодательные акты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о внесении изменений в Бюджетный кодекс по повышению эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития, по усилению прав интеллектуальной собственности.

Президент призвал правительство и парламент активизировать работу.

Теги: #зеленский #совещание #украина #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:40 05.02.2020
Договоренности с мобильными операторами и регулятором позволят уже летом существенно улучшить Интернет в отдаленных уголках Украины

Договоренности с мобильными операторами и регулятором позволят уже летом существенно улучшить Интернет в отдаленных уголках Украины

00:36 05.02.2020
Зеленский поставил Кабмину задачу до конца февраля внести предложения по программе "Инвестиционная няня"

Зеленский поставил Кабмину задачу до конца февраля внести предложения по программе "Инвестиционная няня"

00:27 05.02.2020
Зеленский ожидает, что Кабмин за два месяца примет необходимые акты для реформирования спиртовой отрасли и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации

Зеленский ожидает, что Кабмин за два месяца примет необходимые акты для реформирования спиртовой отрасли и начнет подготовку "Укрспирта" к приватизации

00:22 05.02.2020
Зеленский отмечает важность погашения долгов по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли

Зеленский отмечает важность погашения долгов по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли

00:13 05.02.2020
Правительство подготовило отчет о работе и готово представить его в парламенте

Правительство подготовило отчет о работе и готово представить его в парламенте

00:12 05.02.2020
Правительство создает Министерство по вопросам оккупированных территорий, намерено усилить блок сельского хозяйства и спорта в Кабмине

Правительство создает Министерство по вопросам оккупированных территорий, намерено усилить блок сельского хозяйства и спорта в Кабмине

00:10 05.02.2020
Кабмин принял решение обратиться к набсовету "Нафтогаза" с просьбой воздержаться от выплат больших премий руководству компании

Кабмин принял решение обратиться к набсовету "Нафтогаза" с просьбой воздержаться от выплат больших премий руководству компании

00:09 05.02.2020
Зеленский поддержал решение правительства привязать зарплаты и премии руководителей органов исполнительной власти к средней зарплате в Украине

Зеленский поддержал решение правительства привязать зарплаты и премии руководителей органов исполнительной власти к средней зарплате в Украине

23:34 04.02.2020
Зеленский предложил направить $2,9 млрд, полученных "Нафтогазом" от "Газпрома", на инфраструктурные проекты и развитие медицины

Зеленский предложил направить $2,9 млрд, полученных "Нафтогазом" от "Газпрома", на инфраструктурные проекты и развитие медицины

23:29 04.02.2020
Правительство выделило 169 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед украинскими шахтерами

Правительство выделило 169 млн грн на погашение долгов по заработной плате перед украинскими шахтерами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство подготовило отчет о работе и готово представить его в парламенте

Зеленский поддержал решение правительства привязать зарплаты и премии руководителей органов исполнительной власти к средней зарплате в Украине

Зеленский предложил направить $2,9 млрд, полученных "Нафтогазом" от "Газпрома", на инфраструктурные проекты и развитие медицины

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина выступили с требованием к Ирану вернуть "черные ящики" сбитого самолета рейса PS752

Полицейские задержали чиновника Секретариата Кабмина на взятке в 2,5 млн грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд на два месяца продлил срок действия обязанностей двум фигурантам дела "Роттердам+"

Скончался испанский режиссер Хосе Луис Куэрда

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина выступили с требованием к Ирану вернуть "черные ящики" сбитого самолета рейса PS752

Полицейские задержали чиновника Секретариата Кабмина на взятке в 2,5 млн грн

Суд продлил до 3 апреля арест подозреваемому в убийстве бизнесмена из Ивано-Франковской области ветерану АТО "Буче"

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет

Рада планирует изменить процедуру апелляции постановления на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей

Глава Харьковской обладминистрации требует от правоохранителей эффективной борьбы с "черными лесорубами" и коррупцией

Председателю Черновицкого облсовета сообщили о подозрении в получении взятки – САП

В связи с ухудшением погоды в Украине утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации – глава ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА