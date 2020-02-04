Суд на два месяца продлил срок действия обязанностей двум фигурантам дела "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) на два месяца продлил срок действия обязанностей генеральному директору "ДТЭК Сети" и экс-начальнику отдела Управления энергетики Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (далее - НКРЕКП).

"Сегодня, 4 февраля, следственная судья Высшего антикоррупционного суда продолжила срок действия обязанностей еще двух человек, подозреваемых в организации формулы "Роттердам+", - сказано в сообщении пресс-службы ВАКС.

Как отмечается, генеральному директору "ДТЭК СЕТИ" продлили обязанности на два месяца. Также он обязан прибывать к следователю (детективу), прокурору и в суд по каждому требованию; сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), прокурору или в суд об изменении места жительства или работы.

Бывшему начальнику отдела Управления энергетики НКРЕКП продлили обязанности до 4 апреля 2020 года. Он также обязан соблюдать возложенные на него процессуальные обязанности.

По версии следствия, представители группы частных теплогенерирующих компаний вступили в сговор с руководством НКРЕКП для включения в тариф на электроэнергию, производили ТЭС этой группы, расходов, которые в действительности не проводились, а именно - расходов на доставку и перевалку энергетического угля в Украине из портов в Европе. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электроэнергии и, как следствие, рост тарифов для субъектов хозяйствования, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате таких действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 годов нанесен ущерб в размере 18,87 млрд грн.