События

22:08 04.02.2020

Суд на два месяца продлил срок действия обязанностей двум фигурантам дела "Роттердам+"

2 мин читать

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) на два месяца продлил срок действия обязанностей генеральному директору "ДТЭК Сети" и экс-начальнику отдела Управления энергетики Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (далее - НКРЕКП).

"Сегодня, 4 февраля, следственная судья Высшего антикоррупционного суда продолжила срок действия обязанностей еще двух человек, подозреваемых в организации формулы "Роттердам+", - сказано в сообщении пресс-службы ВАКС.

Как отмечается, генеральному директору "ДТЭК СЕТИ" продлили обязанности на два месяца. Также он обязан прибывать к следователю (детективу), прокурору и в суд по каждому требованию; сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), прокурору или в суд об изменении места жительства или работы.

Бывшему начальнику отдела Управления энергетики НКРЕКП продлили обязанности до 4 апреля 2020 года. Он также обязан соблюдать возложенные на него процессуальные обязанности.

По версии следствия, представители группы частных теплогенерирующих компаний вступили в сговор с руководством НКРЕКП для включения в тариф на электроэнергию, производили ТЭС этой группы, расходов, которые в действительности не проводились, а именно - расходов на доставку и перевалку энергетического угля в Украине из портов в Европе. Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электроэнергии и, как следствие, рост тарифов для субъектов хозяйствования, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате таких действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 годов нанесен ущерб в размере 18,87 млрд грн.

Теги: #роттердам #дело #вакс #украина #фигуранты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:36 04.02.2020
Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина выступили с требованием к Ирану вернуть "черные ящики" сбитого самолета рейса PS752

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина выступили с требованием к Ирану вернуть "черные ящики" сбитого самолета рейса PS752

19:48 04.02.2020
Ведутся переговоры об очередном обмене удерживаемыми лицами - Пристайко

Ведутся переговоры об очередном обмене удерживаемыми лицами - Пристайко

16:21 04.02.2020
Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта леса-кругляка

Украина и ЕС создали арбитражную группу для рассмотрения спора о запрете Украиной экспорта леса-кругляка

15:18 04.02.2020
ВАКС назначил Бернацкой залог в 7 млн грн

ВАКС назначил Бернацкой залог в 7 млн грн

14:29 04.02.2020
Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

10:51 04.02.2020
Офис генпрокурора продлил до 4 месяцев срок расследования убийства Шеремета

Офис генпрокурора продлил до 4 месяцев срок расследования убийства Шеремета

20:29 03.02.2020
Турция рассматривает Украину не как конкурента, а как стратегического партнера

Турция рассматривает Украину не как конкурента, а как стратегического партнера

20:01 03.02.2020
Зеленский приглашает турецкий бизнес участвовать в концессионных конкурсах по украинским аэропортам, морским портам и дорогам

Зеленский приглашает турецкий бизнес участвовать в концессионных конкурсах по украинским аэропортам, морским портам и дорогам

19:30 03.02.2020
В Украине уже созданы предпосылки для "лавины" иностранных инвестиций, считает Зеленский

В Украине уже созданы предпосылки для "лавины" иностранных инвестиций, считает Зеленский

18:48 03.02.2020
Украина и Турция расширят сотрудничество в оборонной сфере – Загороднюк

Украина и Турция расширят сотрудничество в оборонной сфере – Загороднюк

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина выступили с требованием к Ирану вернуть "черные ящики" сбитого самолета рейса PS752

Полицейские задержали чиновника Секретариата Кабмина на взятке в 2,5 млн грн

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет

Председателю Черновицкого облсовета сообщили о подозрении в получении взятки – САП

Суд продлил арест подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

ПОСЛЕДНЕЕ

Скончался испанский режиссер Хосе Луис Куэрда

Полицейские задержали чиновника Секретариата Кабмина на взятке в 2,5 млн грн

Суд продлил до 3 апреля арест подозреваемому в убийстве бизнесмена из Ивано-Франковской области ветерану АТО "Буче"

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет

Рада планирует изменить процедуру апелляции постановления на избрание меры пресечения в виде содержания под стражей

Глава Харьковской обладминистрации требует от правоохранителей эффективной борьбы с "черными лесорубами" и коррупцией

Председателю Черновицкого облсовета сообщили о подозрении в получении взятки – САП

В связи с ухудшением погоды в Украине утвержден план реагирования на чрезвычайные ситуации – глава ГСЧС

Публикацию результатов демократических кокусов в Айове задержали из-за проверок

Инвесторы предлагают внедрить международный принцип "first come - first served" для геологоразведки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА